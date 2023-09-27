Potap1956 "Спасите Олимпиаду!." Узнав о жестком решении России, глава МОК впал в коллапс и произнес отчаянную речь.
Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Матвеев
Я понимаю, официальные лица, дипломатия и всякое такое, но донесите ответ нашего народа до МОК. Пусть узнают, как мы послали этого Баха и иже с ним - на х...й! Прямо, жестко и без прелюдий!
Ответить
9 час.
вага карлито
Никаких трансляций! Деньги не нужно платить! Обойдемся!
Ответить
8 час.
Юрис Хартманис
О чем этот пидор может рассказать?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии