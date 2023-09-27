БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Potap1956 "Спасите Олимпиаду!." Узнав о жестком решении России, глава МОК впал в коллапс и произнес отчаянную речь.

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Комментарии
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Андрей Матвеев
Я понимаю, официальные лица, дипломатия и всякое такое, но донесите ответ нашего народа до МОК. Пусть узнают, как мы послали этого Баха и иже с ним  -  на х...й! Прямо, жестко и без прелюдий!
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9 час.
вага карлито
Никаких трансляций! Деньги не нужно платить! Обойдемся!
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8 час.
Юрис Хартманис
О чем этот пидор может рассказать?
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6 час.

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