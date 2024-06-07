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FiNE NEWS

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Экзотические черные дыры могут быть побочным продуктом темной материи

Экзотические черные дыры могут быть побочным продуктом темной материи

На каждый килограмм материи, которую мы можем видеть приходится 5 килограммов невидимой. «Темная материя» — загадочная сущность, которая ускользает от всех форм прямого наблюдения, но дает почувствовать свое присутствие через массу и гравитацию.

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