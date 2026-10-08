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The Eurasia Daily news agency

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The first since the beginning of SMO interview with Western media, Posner "blew up" Ukraine

The first since the beginning of SMO interview with Western media, Posner "blew up" Ukraine

Russian journalist and TV presenter Vladimir Pozner for the first time since the beginning of a special military operation gave an interview to a Western publication — the British Times Radio.

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