The first since the beginning of SMO interview with Western media, Posner "blew up" Ukraine

Russian journalist and TV presenter Vladimir Pozner for the first time since the beginning of a special military operation gave an interview to a Western publication — the British Times Radio.
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