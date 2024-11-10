«Банановая республика»: Захарова врезала хромому Шольцу и всей Германии

Развал немецкой правительственной коалиции показал, что современная политическая система Германии превратилась в «классическую банановую республику», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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