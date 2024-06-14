В Ульяновской области полицейскими завершено оперативное сопровождение уголовного дела в отношении участников экстремистского движения

Сотрудниками отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска МО МВД России «Димитровградский» завершено оперативно сопровождение уголовного дела в отношении лидера и участников деструктивного общественного движения, запрещенного на территории Российской Федерации По оперативным данным, организатор противоправной деятельности сформировал по этническому признаку запрещенную организацию, действующую на территории города Димитровграда Ульяновской области.