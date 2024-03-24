Юрий Лоза обратился к Смольянинову после слов о русских

70-летний певец, композитор Юрий Лоза, написавший знакомый всем хит «Плот», в беседе с порталом aif.ru резко высказался о поведении актера Артура Смольянинова*, который некогда играл героев в таких патриотических фильмах, как «9 рота», «Мария.