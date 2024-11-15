12 ноября исполнилось 70 лет советскому и российскому писателю, поэту, драматургу, киносценаристу и общественному деятелю, председателю Национальной ассоциации драматургов Юрию ПОЛЯКОВУ.
Писатель Юрий Поляков: о «либеральных химерах», СВО и свите Путина
Комментарии
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Врам Тавризов
Я не говорю о содержании его книг и времени их выхода в свет Я говорю о том тексте его ответов, которые приведены в беседе с главным редактором «АН»
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
Мое слово «говорит»- это слова Полякова в беседе, у меня нет слова «пишет» в книгах - это разные объекты для любых комментов
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1 час.
Игорь Кузнецов
Вы написали: "Поляков говорит больше о времени начиная с Горбачева". Я привёл его книги, где он пишет о времени до "перестройки".
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1 час.
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