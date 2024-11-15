Писатель Юрий Поляков: о «либеральных химерах», СВО и свите Путина

Врам Тавризов Я не говорю о содержании его книг и времени их выхода в свет Я говорю о том тексте его ответов, которые приведены в беседе с главным редактором «АН»

ВТ Врам Тавризов Мое слово «говорит»- это слова Полякова в беседе, у меня нет слова «пишет» в книгах - это разные объекты для любых комментов