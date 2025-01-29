Психолог Самохина объяснила, как замотивировать ребенка через его интерес

В этом помогут игры Нужно говорить с ребенком о том, что ему интересно. Этот хорошо работает, когда стоит задача вовлечь ребенка, особенно младшего возраста, в общее дело, рассказала РИАМО замдиректора Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и соцзащиты населения Москвы, психолог Светлана Самохина.
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