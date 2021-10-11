Рельсовый американский танк. Вы будете в шоке, когда узнаете как он стрелял (2021)

Во время Второй Мировой войны американцы познакомились с немецким разрушителем железнодорожных путей, похожего на плуг - простой, но крайне эффективный способ привести железную дорогу в негодность.
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