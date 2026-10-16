Сегодня всемирный день анестезиолога. 180 лет назад врачи впервые применили эфирный наркоз. Обезболивание не только забрало страдания пациентов, но и дало возможность хирургам развивать всю медицину.
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