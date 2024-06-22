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  • Natalija Osminina
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ПУТИН УДАРИЛ ЗАПАД ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ: ПОЧЕМУ В КНДР ПРИШЛА РАДОСТЬ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ВОСТОРГ

ПУТИН УДАРИЛ ЗАПАД ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ: ПОЧЕМУ В КНДР ПРИШЛА РАДОСТЬ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ВОСТОРГ

Запад ужаснулся в связи с визитом Путина в КНДР, ибо чётко осознал его главную цель и что русские решились отвечать.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
Корейским дивизиям спецназа нужна обкатка в боевой обстановке. Почему бы роты корейского спецназа не отправить на стажировку в наши бригады спецназа? И язык подтянут, и боевую подготовку.
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1 час.
Вячеслав 5
Конец света может наступить раньше когда природа напомнит о себе.
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1 час.
Анастасия Гончарова
и свининки заодно поджарить можно!!!😅
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1 час.

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