По данным Социального фонда на середину октября нынешнего года, программа добровольного страхования самозанятых, позволяющая им получать оплачиваемые больничные, не вызвала широкого интереса.
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