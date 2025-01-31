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ТАСС: СК задержал руководителя рязанской "Новой газеты" и члена "Яблока"

ТАСС: СК задержал руководителя рязанской "Новой газеты" и члена "Яблока"

Сотрудники Следственного комитета России задержали руководителя издания "Новая газета — Рязань" Алексея Фролова и члена совета депутатов Дубровического сельского поселения, члена федерального бюро партии "Яблоко" Константина Смирнова.

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