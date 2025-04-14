Сливают топливо на выезде из Калининградской области – Польша ужесточила проверки Евгения КомароваВ рамках ужесточения контроля за перемещением горючего в Польше сливают топливо на выезде из Калининградской области.
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