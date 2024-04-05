5 способов мотивировать себя возобновить тренировки

Просто встать с утра пораньше, просто надеть кроссовки и просто пойти на пробежку, приседать и танцевать со счастливой улыбкой на лице… Увы, обычно возвращение к тренировкам после долгого перерыва выглядит не так.
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