Иркутск готовится направить в зону СВО еще 14 единиц техники

14 единиц техники подготовили в Иркутске для отправки бойцам специальной военной операции. В этот раз на фронт отправят четыре полноприводных КАМАЗа-43114, два УРАЛа, три санитарных УАЗика, одну пожарную автоцистерну и внедорожник УАЗ-3153 «Гусар».
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