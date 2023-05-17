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Черемуха рухнула на припаркованный автомобиль на Гражданском проспекте

Вероятно, дерево сильно разрослось и упало под тяжестью ветвей. Черемуха своими пышными ветвями заключила в объятия припаркованную иномарку, фотографии упавшего дерева опубликовали утром 17 мая в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

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