McLaren установил мировой рекорд пит-стопа Формулы-1

Замена покрышек на формульном болиде McLaren MCL60 на Гран-при Катара заняла всего 1,8 секунды. Мировой рекорд самого быстрого пит-стопа в Формуле-1 ранее принадлежал Red Bull, который завершил смену покрышек за 1,82 секунды еще в 2019 году.