Сильнейший паводок, вызванный штормом «Борис», обрушился на европейские страны. Ущерб от проливных дождей, вызвавших выход рек из берегов, уже сравнивают […] The post В Центральной и Восточной Европе бушует катастрофическое наводнение appeared first on Медиакратия.
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