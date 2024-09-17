Еще один природный пожар потушили недалеко от поселка Фокино

Природный пожар заметили с помощью системы мониторинга в Орехово-Зуевском округе 16 сентября. Возгорание на площади 0,1 гектара зафиксировали в Яковлевском участковом лесничестве, в километре от поселка Фокино.
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