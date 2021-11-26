Худобин представил новую маску. На ней изображен он сам под вывеской «Разыскивается за ограбление»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин представил свою новую маску.  Кроме ставшего уже традиционным эльфа Добби из «Гарри Поттера», ней изображен сам хоккеист под вывеской «Разыскивается за ограбление».

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