ФРГ удовлетворяет работа «Северного потока – 1» на 40%

ФРГ не торопится решать проблему «Северного потока – 1», подтвердил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.