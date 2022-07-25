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ФРГ удовлетворяет работа «Северного потока – 1» на 40%

ФРГ удовлетворяет работа «Северного потока – 1» на 40%

ФРГ не торопится решать проблему «Северного потока – 1», подтвердил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

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