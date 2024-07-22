Врио губернатора Самарской области объявил о грядущих назначениях

По словам Вячеслава Федорищева, сегодня, 22 июля, объявят о нескольких кадровых изменениях.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал кадровые перестановки в муниципалитетах региона в опубликованном в его Телеграм-канале видео.