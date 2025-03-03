Мария Багреева: Оборот сферы услуг населению за 2024 год вырос на 4,7%

Оборот сферы платных услуг населению в Москве по итогам 2024 года превысил 4 трлн рублей, что почти на 5% больше в сопоставимых ценах, чем в 2023 году, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.