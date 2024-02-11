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Русская весна

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Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены: западные СМИ и аналитики оценивают масштаб кризиса

Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены: западные СМИ и аналитики оценивают масштаб кризиса

Дни Германии как индустриальной сверхдержавы подходят к концу, сообщило агентство Bloomberg. Так, объём промышленного производства в крупнейшей экономике Евросоюза снижается с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
За что боролись - на то и напоролись!
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13 час.
Владимир Нелюбин
Пусть наградят Шольца медалью..&quot; Самая глупая ливерная колбаса&quot;
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5 час.

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