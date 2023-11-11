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Придёт пора для честных и хороших переговоров России и Украины — Макрон

Придёт пора для честных и хороших переговоров России и Украины — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что однажды придёт пора для «честных и хороших переговоров» России и Украины.

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Комментарии
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Павел К
&quot;Переговоры&quot; с хохлями могут выглядеть только так - хохли в тюремных робах дают показания о своих делах, а наши следователи всё протоколируют и после этого добавляют хохлям срок.  Других переговоров не должно быть.
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