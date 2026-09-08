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The Eurasia Daily news agency

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After the night Russian strikes in Kiev there was a transport collapse

After the night Russian strikes in Kiev there was a transport collapse

The Ukrainian side continues to receive information on the results of the next Russian strikes on Kiev and the Kiev region, which were carried out on the night of September 8.

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