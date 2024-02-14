Российская компания начнёт производить базовые станции 2G/4G в апреле

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Булат» (дочерняя компания Ростелекома) планирует с апреля текущего года начать среднее и мелкое производство отечественных базовых станций стандартов 2G/4G.
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