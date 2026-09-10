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«Мракобесие тяготило душу»: финалистка «Битвы экстрасенсов» покаялась в храме и отреклась от шоу

«Мракобесие тяготило душу»: финалистка «Битвы экстрасенсов» покаялась в храме и отреклась от шоу

Лина Джебисашвили покаялась за участие в «Битве экстрасенсов» Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили публично отреклась от участия в мистическом проекте.

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