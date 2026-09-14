Директор ЗАЭС рассказал, сколько бы занял показ Гросси последствий атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Демонстрация последствий новых ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси могла бы занять несколько дней в случае его приезда на станцию.
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