Директор ЗАЭС рассказал, сколько бы занял показ Гросси последствий атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Демонстрация последствий новых ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси могла бы занять несколько дней в случае его приезда на станцию.