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Аргументы и Факты

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Захарова: Киев неизбежно понесет ответственность за свои преступления

Захарова: Киев неизбежно понесет ответственность за свои преступления

Киеву не удастся избежать ответственности за множимые им преступления, в том числе за атаки на Запорожскую АЭС, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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