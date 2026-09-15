Захарова: Киев неизбежно понесет ответственность за свои преступления

Киеву не удастся избежать ответственности за множимые им преступления, в том числе за атаки на Запорожскую АЭС, уверена официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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