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Нижегородская правда

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Токсиколог назвал опасный симптом после употребления грибных консервов

Токсиколог назвал опасный симптом после употребления грибных консервов

Главный внештатный токсиколог Минздрава Московской области Михаил Козиев предупредил о риске заражения ботулизмом при употреблении маринованных и консервированных грибов.

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