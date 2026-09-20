Миронов: выборы прошли легитимно, прозрачно и честно

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли легитимно, прозрачно и честно, заявил журналистам руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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