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Четыре человека пострадали в ДТП в Омской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Омской области

t.me/Госавтоинспекция Омской области Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Кормиловском районе Омской области, сообщили 3 января в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

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