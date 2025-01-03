Четыре человека пострадали в ДТП в Омской области

t.me/Госавтоинспекция Омской области Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей в Кормиловском районе Омской области, сообщили 3 января в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
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