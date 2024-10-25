В Челябинской области задержали более 40 участников погрома в Коркино

Волнения начались после того, как тело сорокалетней женщины нашли в такси. Местные жители заподозрили в убийстве двух представителей цыганской диаспоры и устроили общественные беспорядкиОбновление от 11:10 по ЕКБ: По данным Mash в Коркино задержан второй молодой человек, который может быть причастен к убийству.
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