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Apple избежала 100%-ных тарифов на чипы после сделки с Intel, выяснил WSJ

Apple избежала 100%-ных тарифов на чипы после сделки с Intel, выяснил WSJ

Американские власти связали освобождение компании от возможных пошлин на импорт полупроводников с расширением производства чипов в США, включая возможный выпуск компонентов для Mac и iPhoneApple получила освобождение от планируемых США 100% тарифов на импорт полупроводников после обязательств увеличить инвестиции в американскую экономику и возможной договорённости о производстве чипов компанией Intel, сообщает The Wall Street Journal.

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