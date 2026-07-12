Apple избежала 100%-ных тарифов на чипы после сделки с Intel, выяснил WSJ

Американские власти связали освобождение компании от возможных пошлин на импорт полупроводников с расширением производства чипов в США, включая возможный выпуск компонентов для Mac и iPhoneApple получила освобождение от планируемых США 100% тарифов на импорт полупроводников после обязательств увеличить инвестиции в американскую экономику и возможной договорённости о производстве чипов компанией Intel, сообщает The Wall Street Journal.