Bloomberg: британский король Карл III надел галстук с флагом Греции

Британский король Карл III надел конференции ООН по климату (COP28) галстук в сине-белых цветах и крестом, которые совпадают с расцветкой и символикой греческого флага на фоне дипломатического скандала Великобритании и Греции.
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