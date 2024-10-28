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Царьград

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Дело генерала Оглоблина: Парни на передовой без связи, а начальник стал миллионером

Дело генерала Оглоблина: Парни на передовой без связи, а начальник стал миллионером

По официальным данным, в последней своей декларации генерал Оглоблин зафиксировал доход в размере 2 млн рублей.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Про Оглоблина и Шамарина.Назвать их, и других мразей, генералами российской армии, язык не поворачивается.Это же Измена в чистом виде, и о каких сроках в этом случае говорить, если на их совести смерть сотен воинов ВС РФ и неудачи на фронте?
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