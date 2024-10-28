Дело генерала Оглоблина: Парни на передовой без связи, а начальник стал миллионером

Александр Ляшенко

Про Оглоблина и Шамарина.Назвать их, и других мразей, генералами российской армии, язык не поворачивается.Это же Измена в чистом виде, и о каких сроках в этом случае говорить, если на их совести смерть сотен воинов ВС РФ и неудачи на фронте?