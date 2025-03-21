Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Зачем?Die Welt: КНР мож...
  • Eduard
    У всех бывают аварии,что уссались!Из-за массового с...
  • Eduard
    Вроде и русские,а хуже фашистов!Стоимость акций у...

В Москве сезон кикшеринга начался с новых правил

В Москве сезон кикшеринга начался с новых правил

По новым правилам каждый пользователь обязан подтвердить аккаунт на mos.ru. Как теперь выглядит аренда электросамокатов и что еще изменится в этом сезоне?Первое, что теперь видит пользователь кикшеринга, когда открывает приложение для аренды, — множество уведомлений о том, как ездить правильно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх