В Москве сезон кикшеринга начался с новых правил

По новым правилам каждый пользователь обязан подтвердить аккаунт на mos.ru. Как теперь выглядит аренда электросамокатов и что еще изменится в этом сезоне?Первое, что теперь видит пользователь кикшеринга, когда открывает приложение для аренды, — множество уведомлений о том, как ездить правильно.