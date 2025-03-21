В Москве сезон кикшеринга начался с новых правил

По новым правилам каждый пользователь обязан подтвердить аккаунт на mos.ru. Как теперь выглядит аренда электросамокатов и что еще изменится в этом сезоне?Первое, что теперь видит пользователь кикшеринга, когда открывает приложение для аренды, — множество уведомлений о том, как ездить правильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии