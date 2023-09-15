Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ

На территориях у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» завершили работы Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о благоустройстве территорий, прилегающих к станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.