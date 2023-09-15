Районный будни

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Хороший пример Родины-матери. Военкор, мама 3 детей, красавица - Юля реально может мотивировать парнейЮлия Барановская ...
  • Николаевна
    Вот и хорошоТроим студентам у...
  • А Кудасов
    Длинные и не к месту названия. Куда лучше именно там напр. "Площадь Аляска".Москвичи выбрали ...

Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ

Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ

На территориях у станций «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» завершили работы Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о благоустройстве территорий, прилегающих к станциям Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх