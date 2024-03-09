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WP указала на зависимость Байдена от мнения друзей перед принятием важных решений

WP указала на зависимость Байдена от мнения друзей перед принятием важных решений

Президент Соединенных Штатов Джо Байден зависим от мнения близких друзей-политиков: лидер советуется с ними перед принятием важных решений и не питает доверия к советникам из Белого дома, сообщает 8 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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