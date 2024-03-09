WP указала на зависимость Байдена от мнения друзей перед принятием важных решений

Президент Соединенных Штатов Джо Байден зависим от мнения близких друзей-политиков: лидер советуется с ними перед принятием важных решений и не питает доверия к советникам из Белого дома, сообщает 8 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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