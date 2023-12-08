Худрук «Русского балета» Вячеслав Гордеев получил премию «Золотая маска»

Союз театральных деятелей России утвердил имена лауреатов специальной премии «Золотая маска». За выдающийся вклад в развитие театрального искусства отметили художественного руководителя «Русского балета» Вячеслава Гордеева.
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