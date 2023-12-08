360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Помним мы этого Кузнецова... с внешностью рецидивиста... НЕ ВЫДЕРЖАЛ ИСПЫТАНИЯ СЛАВОЙ!!!!....КП: дочь Волочков...
  • Natalia Ivanova
    И что? Пусть хохлозадые врут, а поляки ссуться.Myśl Polska: Укра...
  • Сергей Крюков
    желаю росстату в новом году околеть...Росстат: в ноябре...

Худрук «Русского балета» Вячеслав Гордеев получил премию «Золотая маска»

Худрук «Русского балета» Вячеслав Гордеев получил премию «Золотая маска»

Союз театральных деятелей России утвердил имена лауреатов специальной премии «Золотая маска». За выдающийся вклад в развитие театрального искусства отметили художественного руководителя «Русского балета» Вячеслава Гордеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх