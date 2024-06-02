Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

Охрану главы ЦБ Набиуллиной усилили после повышения ставки до рекордных 20 % Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в феврале 2022 года.
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