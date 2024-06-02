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Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

Охрану главы ЦБ Набиуллиной усилили после повышения ставки до рекордных 20 % Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в феврале 2022 года.

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