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Украинская судья поставила Дэвис и Смолкина на 7-е место в ритм танце на ЧМ, итальянская – на 21-е

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, стали 14-ми после ритм-танца на чемпионате мира-2025 в Бостоне.

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