ВС РФ провели серию результативных ночных ударов «Геранями» по объектам Киева и Староконстантинова

ВТ

Василий Топчий

МО РФ ранее сообщало, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод уничтожен. Однако появилась статья в Базе 211, что он работает. Хотел открыть- пишут "такой страницы нет." Потом нашёл эту статью. Насколько это достоверная информация не знаю.