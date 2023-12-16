ВС РФ провели серию результативных ночных ударов «Геранями» по объектам Киева и Староконстантинова

Российские войска продолжают демилитаризацию Украины, уничтожая ее военную инфраструктуру. В ночь на 16 декабря ВС РФ провели серию результативных ударов по Киеву и Староконстантинову, используя дальнобойные БПЛА-камикадзе «Герань-2».
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