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ВС РФ провели серию результативных ночных ударов «Геранями» по объектам Киева и Староконстантинова

ВС РФ провели серию результативных ночных ударов «Геранями» по объектам Киева и Староконстантинова

Российские войска продолжают демилитаризацию Украины, уничтожая ее военную инфраструктуру. В ночь на 16 декабря ВС РФ провели серию результативных ударов по Киеву и Староконстантинову, используя дальнобойные БПЛА-камикадзе «Герань-2».

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
МО РФ ранее сообщало, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод уничтожен. Однако появилась статья в Базе 211, что он работает. Хотел открыть- пишут &quot;такой страницы нет.&quot; Потом нашёл эту статью. Насколько это достоверная информация не знаю.
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