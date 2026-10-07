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«Золотая антилопа» и 20 лишних килограммов: как Денисова и Дужников стали заложниками ролей, которые сделали их знаменитыми

«Золотая антилопа» и 20 лишних килограммов: как Денисова и Дужников стали заложниками ролей, которые сделали их знаменитыми

Для Анастасии Денисовой и Станислава Дужникова лишние килограммы когда-то были не случайностью, а частью профессии.

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