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Астраханец на «Ягуаре» поехал на Домбай, а вернулся без авто

Астраханец на «Ягуаре» поехал на Домбай, а вернулся без авто

Крайне неудачной вышла поездка астраханцев в горы на дорогой иномарке. 19 января в 18:15 на 72 км федеральной автодороги «Черкесск-Домбай» 36-летняя жительница Черкесска за рулем «Лада Гранта», не справившись с управлением, выехала на встречную полосу и совершила боковое столкновение автомобилем «Ягуар».

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