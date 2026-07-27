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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино о критике ЧМ: «Пока вы распространяете ненависть, ФИФА организует лучшее шоу в мире. Вы были так поглощены критикой, что упустили всю радость. Помедитируйте, помолитесь»

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику чемпионата мира. Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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