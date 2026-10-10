Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион

www.globallookpress.com/ Lucasfilm Световой меч Дарта Вейдера, который использовался на съемках легендарной дуэли с Люком Скайуокером в фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" (1980 год), выставлен на аукцион Heritage Auctions.
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