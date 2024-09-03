В Мариуполе состоялась церемония открытия филиала Нахимовского училища

В Мариуполе 2 сентября открылся филиал Мариупольского Нахимовского училища. «Известия» побывали на торжественном открытии учебного заведения, построенного в Донецкой Народной Республике (ДНР) по решению президента РФ Владимира Путина.
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